قصف مدفعي في محيط العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

قال شهود عيان إنهم عاشوا ليلة أمس تحت أصوات المدافع الثقيلة القوية جدًا، في محيط العاصمة طرابلس وتحديدًا في محور المطار، مشيرين إلى أن وتيرة أصوات الاشتباكات والقصف في ازدياد منذ قرابة الأسبوعين.

يأتي ذلك في وقت أكد في مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة أن المدفعية تتعامل بدقة مع عدد نقاط للجماعات المسلحة، وأن سلاح الجو لا يغيب عن سماء العاصمة ويستمر في تدمير مواقع تخزين الذخائر ومناطق تستخدم لتمركز الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة.

ولفت المنذر الخرطوش إلى نجاح سرية الهاون التابعة إلى اللواء 73 مشاة في استهداف مواقع تمركز الجماعات المسلحة في طريق الاصفاح وتدمير سيارة وعدد من الأفراد.

وأشار إلى أن اللواء 73 مشاة يقوم بتجهيز قوة دبابات لدعم وحدات اللواء في مهامها الجديدة، مؤكدا أن الدعم مستمر من الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة طرابلس.

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