صحة الوفاق: 84 حالة أصيبت جراء استخدام الألعاب النارية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن إجمالي الحالات التي استقبلتها المستشفيات جراء استخدام الألعاب النارية خلال احتفالات المولد النبوي بلغ 84 حالة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه خلال يومي 8 و 9 نوفمبر الماضي استقبل مستشفى العيون طرابلس 23 حالة منهم 15 حالة تلقت العلاج وغادرت و 4 حالات إيواء مؤكدة أن الفئات العمرية للمصابين تتراوح بين سنة واحدة وحتى 41 سنة منهم 19 حالة تحت سن 18 سنة.

فيما بلغ عدد الحالات التي استقبلها مستشفى غريان التعليمي 12 حالة حروق من الدرجة الأولىبينما استقبل مستشفى براك العام حالة واحدة حروق من الدرجة الأولى فيما استقبل مستشفى زليتن التعليمي 5 حالات منها 4 حالات حروق من الدرجة الأولى وحالة واحدة أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين جرى تحويلها إلى مستشفى الحروق بطرابلس

واستقبل مركز مصراتة الطبي 20 حالة حروق من الدرجة الأولى والثانية أجريت عمليتين جراحيتين طارئتين لطفلين بعد إصابتهما وجرى بتر الأصبع لأحدى الحالات بينما أصيب طفل بحروق تجاوزت 65% تم تحويله لمستشفى الحروق بطرابلس بينما بلغ عدد الحالات التي استقبلها مستشفى جراحـــة الحروق والتجميل بطرابلس 23 حالة حروق وجروح من الدرجة الأولى والثانية منها حالة بتر جزئي للسبابة والإبهام باليد اليمني وحالتي بتر لأطراف الأصابع وحالة حروق لطفل عمره أقل من 3 سنوات جرى تحويله من مركز مصراتة الطبي دخل قسم العناية الفائقة فيما لم يستقبل مستشفى غدامس العام والزنتان أي حالات.

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