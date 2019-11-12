«تعليم الوفاق» تدرس إضافة من 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الدكتور محمد أبو بكر، إن وزارة التعليم تدرس «إمكانية إضافة من 20 إلى 25 درجة لمَن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية العامة».

وتحدث أبو بكر عن اجتماعه، يوم الأحد الماضي، مع عدد من أولياء الأمور، منوهًا بأنه جاء للاستماع إلى شكواهم، وبحث مطالبهم المتعلقة بمنح فرصة استثنائية لطلاب الشهادة الثانوية، حسب تصريحات صحفية نشرتها الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتابع أن الوزارة في الوقت الحالي ليست لديها الإمكانية لإعطاء فرصة لإقامة امتحان ثالث؛ نظرًا للظروف الراهنة، موضحًا أنه تواصل مع وزير التعليم الدكتور محمد العماري، ووكيل الوزارة للتعليم العام المهندس عادل جمعة؛ لبحث هذه المتطلبات.

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