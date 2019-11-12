المفوضية الأوروبية: ليبيا ليست مرفأ آمناً لإنزال المهاجرين

نفت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية وصف ليبيا بـ”المرفأ الآمن” لإنزال المهاجرين المنقذين بمياه المتوسط، وذلك في معرض ردها على سؤال حول اتفاقية سرية مزعومة بين السلطات المالطية وحكومة الوفاق الوطني تقتضي باعتراض عناصر خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين المتوجهة إلى مالطا وإعادتها إلى ليبيا.

وقالت مينا أندرييفا “لقد رأينا التقارير ولكن لا نمتلك تفاصيل بشأنها وبالتالي ليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع”. وأردفت “لا يمكنني التعليق على شيء لم يتم تأكيده، ينبغي توجيه السؤال إلى مالطا”.

وكانت صحيفة (تايمز أوف مالطا) قد تحدثت عن هذه “الاتفاقية السرية” بين طرابلس وفاليتا، التي نفتها السفارة الليبية لدى مالطا يوم الاثنين.

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