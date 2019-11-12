تعليم الوفاق تزف هذا الخبر السار للطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية

أكد ” وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر، أن وزارة التعليم تدرس إمكانية أضافة من 20 إلى 25 درجة لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن أبو بكر قال إنه كان شارك في اجتماع مع عدد من أولياء الأمور، للاستماع لشكواهم وبحث مطالبهم المتعلقة بمنح فرصة استثنائية لطلاب الشهادة الثانوية.

وأضاف أبو بكر أن الوزارة في الوقت الحالي ليس لديها الامكانية لإعطاء فرصة لإقامة امتحان ثالث نظرا للظروف الراهنة موضحا أنه قد تواصل مع وزير التعليم محمد العماري ووكيل الوزارة للتعليم العام عادل جمعة لبحث هذه المتطلبات ولفت إلى أن هناك فرصة لإمكانية أضافة درجات لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية.

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