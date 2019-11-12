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المحجوب يفتح النار على أردوغان

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يُعتبر طرفا رئيسا في التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها ليبيا، لتورطه في إرسال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا لدعم المجموعات المسلحة التي تقاتل ضد الجيش الوطني في طرابلس.

وأوضح المحجوب في تصريحات لوكالة “العين الإخبارية” أن المجموعات الإرهابية لن تصمد أمام عزيمة قوات الجيش الوطني في حال لم يُوفّر لها الرئيس التركي الدعم المادي والمعنوي والطيران المسير.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني خلال حديثه أن “تنظيم داعش الإرهابي لم يخفِ مساندته للمليشيات منذ بدء معارك بنغازي، كما أن راياته كانت ترفع بوضوح في أغلب المواقع والمحاور ضد الجيش الوطني”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فى مصر والسودان لانه يعيشهم فى اوهام وفى الاخر يبيعم فى اى صفقة انه الان يسلم الدواعش الذبن جلبهم لسوريا يسلمهم لبلدانهم الاصلية وغدا يسلم كلاب الاخوان المسعورة لبلدانهم ايضا فاردوغان مثل كل الخوان لا عهد له ولا امان والمتغطى به عريان فهو يدفعهم للتهلكة بدلا من ان يعيشوا فى حجمهم الطبيعى بجعلهم مثل بلونة منغوخة على الاخر وبشكة دبوس فس فس

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