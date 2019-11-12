الخرطوش : الجيش يحافظ على تمركزاته في النقاط التي سيطر عليها مؤخرا

أكد عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، محافظة الوحدات العسكرية القتالية التابعة لغرفة عمليات المنطقة الغربية على كل النقاط التي سيطرت عليها في الاثنتين وسبعين ساعة الأخيرة.

الخرطوش وفي تصريح لقناتنا، أوضح أن المدفعية تتعامل بدقة مع مواقع المجموعات المسلحة، وأن سلاح الجو يواصل تدمير مواقع تخزين الذخائر، ومناطق تستخدم لتمركز المسلحين، وأن سرية الهاون نجحت في تدمير سيارة، وقتل عدد من المسلحين في طريق الأصفاح.

وأضاف الخرطوش أن الكتيبة مئتين وثمانية وتسعين جهزت قوة من الدبابات لدعم اللواء ثلاثة وسبعين، مشيرا إلى استمرار القيادة العامة في دعم الوحدات العسكرية في طرابلس.

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