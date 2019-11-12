انزعاج موسكو من استمرار قوات الوفاق في اعتقال عالمين روسيين

لا يزال عالما الإجتماع الروسيين مكسيم شولوجاي وسامر حسن علي قابعين في معسكر للإحتجاز داخل قاعدة بالعاصمة طرابلس يخضع لسيطرة قوة الردع الخاصة التي يتزعمها المتشدد عبد الرؤوف كاره

ودعا مسؤولون روس حكومة المجلس الرئاسي الليبي الى الاسراع بإطلاق سراح العالمين في مؤسسة حماية القيم الوطنية التابعة للمركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا

وبينت تقارير روسية أن نائب زير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الى الإفراج عن مكسيم وسامر ، خلال اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة سوتشي على هامش القمة الروسية الإفريقية الأولى في 24 أكتوبر الماضي ، بينما نظم ناشطون روس إحتجاجات أمام السفارة في موسكو إهتموا فيها الجماعات الإرهابية بالوقوف وراء الإستمرار في إحتجاز الرجلين

وأوضح مراقبون أن الغضب الروسي كان وراء عدم إجراء أي لقاء بين السراج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو وزير خارجيته سيرجي لافروف رغم إبداء رغبته في ذلك ، وتقديمه جكلة من الوعود بتطوير علاقات بلاده بروسيا وإحياء الإتفاقيات المهمة المبرمة بين القذافي وبوتين في العام 2008

وفي في ليلة 16-17 مايو 2019 ، تم اعتقال العالمين الذي تقول موسكو أنهما دخلا أراضي ليبيا بشكل قانوني ، امتثالا لجميع المعايير الدبلوماسية والحدودية والجمركية لإنجاز بحث علمي لمؤسسة حماية القيم الوطنية ، وفي الوقت نفسه ، تمكن العضو الثالث في المجموعة ، ألكساندر بروكوفييف ، بعد الانتهاء من الرحلة ، من مغادرة أراضي ليبيا بحرية.

ونظم علماء الاجتماع الروس مظاهرة احتجاج أمام السفارة الليبية في موسكو ، دعوا فيها سلطات بلادهم الى إتخاذ موقف حازم من الميلشيات الإرهابية في طرابلس

وفي وقت سابق ، طلب رئيس المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا ، ألكساندر مالكيفيتش ، من لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي استجواب وفد المجلس الرئاسي الليبي عند وصوله سوتشي فيما يتعلق بمصير مكسيم شوقلي وسمير حسن علي سويفان الموقوفين في طرابلس.

وأكد مالكيفيتش أن تصرفات حكومة سراج يمكن اعتبارها مظهرا من مظاهر “الإرهاب السياسي”.

وقالت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية أنها كانت نظمت رحلة إلى طرابلس لإثنيين من صحفييها وهما ألجيس ميكولسكيس وفلاديمير ماليانوف ، بعد أن أكدت لهم سلطات الرئاسي أنها سترتب لهما لقاء مع عالمي الاجتماع المحتجزين في السجن ، لكنها لم تف بوعودها

و قبل إعتقالهما ، أجرى مكسيم شولوجاي وهو روسي وسامر حسن علي المنحدر من أصول أردنية و الحامل للجنسية الروسية دراسة اجتماعية في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي ، ولكن تم اختطافهما من قبل الميلشيات والزج بهما في سجن معيتيقة حيث لا يزالان محتجزين بصورة غير قانونية في ظروف غير إنسانية ، وفق المركز الفيدرالي للعلوم والتكنولوجيا لذي أكد أن لديه أدلة على تورط حكومة الوفاق في اختطاف الروس.

وتتهم سلطات موسكو حكومة السراج بحرمان عالمي الإجتماع من الحق في الاتصال ، و عدم السماح لهما بمقابلة محامٍ بعد بضعة أشهر من الاعتقال غير القانوني.

بالمقابل ، قالت قوة الردع الخاصة ،وهي إحدى الميلشيات التي تشارك في الحرب ضد الجيش الوطني بمحاور القتال في طرابلس أن الباحثين الروسيين كانا على إتصال بسيف الإسلام القذافي في مقر إقامته بمدينة الزنتان ، غربي ليبيا ، ،أنهما يهدفان الى التأثير على مجرى الإنتخابات المنتظر تنظيمها في ليبيا.

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