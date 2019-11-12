من هي معيتقية التي تحمل قاعدة طرابلس الجوية إسمها ؟

بات إسم معيتيقة يتردد يوميا في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بسبب إرتباطه بالقاعدة الجوية في طرابلس التي يوجد بها مطار عسكري وأخر مدني يعتبر حاليا المنفذ الوحيد للعاصمة الليبية بعد أن تم إحراق مطارها الدولي من قبل قوات فجر ليبيا في صيف 2014

يعود تاريخ القاعدة الى العام 1923 عندما تم بناؤها من قبل القوات الجوية الإيطالية والتي كانت تحتل ليبيا ، وحملت في الأول إسم قاعدة الملاحة الجوية ، وفي العام 1933 تأسست حلبة سباقات التي أصبحت لاحقا مقر جائزة طرابلس الكبرى لسباق السيارات

وخلال الحرب العالمية الثانية ، تم إستخدام القاعدة ومطارها العسكري من قبل القوات الجوية الألمانية في معركة شمال إفريقيا ، وبداية من يناير 1943 إستوطلت عليها القوات الجوية الأمريكية لتستعملها في الحرب ، ثم أطلقت عليها في العام 1945 إسم قاعدة ويلس الجوية ، التي تحولت لاحقا الى أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة تضم أكثر من 4600 عنصرا وبنيت حولها مساكن ومنشئات ضخمة ، حتى وصفت في ذلك الوقت بأنها مجسم صغير للولايات المتحدة على الضفة الجنوبية للمتوسط

في الستينات بعد القاعدة تفقد الكثير من بريقها ، وتوصلت واشنطن الى إتفاق مع المملكة الليبية لتقليص الحضور العسكري الأمريكي في القاعدة ، وعندما تمت الإطاحة بالنظام الملكي ووصول القذافي للحكم في 1 سبتمبر 1969 إنطلقت المفاوضات لانهاء الوجود العسكري الأمريكي فوق الأراضي الليبية، وهو ما تم في 11 يونيو 1970، عقب انهاء الوجود البريطاني المتمثل بثلاث قواعد بريطانية كبرى متواجدة شرق البلاد في 28 مارس 1970،

بعد مغادرة الأمريكان ، قرر القذافي تغيير إسم القاعدة إلى “قاعدة معيتيقة الجوية” نسبة إلى طفلة ليبية تقطن بجوار القاعدة ماتت إثر سقوط طائرة أمريكية فوق منزلها ، لكن مصادر أخرى تؤكد أن الطفلة قتلت بقصف أمريكي خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت ترعى بعض الأغنام في الريف المجاور للقاعدة

اللافت أن إسم معيتيقة يبدو الوحيد تقريبا الذي بقي من حقبة تسميات العهد السابق ، ولم يستطع أي طرف حكومي أو حزبي أو ميلشياوي أن يطيح به ، وكأن بالطفلة البريئة إنتصرت على الجميع.

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