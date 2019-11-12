افتتاح وحدة العناية الفائقة بمركز الجراحات التخصصية

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الاثنين برفقة مدير عام مركز الجراحات التخصصية محمد يونس البشاري وحدة العناية الفائقة التي تحوي عدد (6) أسرة متكاملة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وقسم متكامل للملاحظة. ‫

وبين المكتب الاعلامي لمركز الجراحات التخصصية بنغازي أن وزير الصحة قام عقب الافتتاح بجولة داخل الأقسام الطبية بالمركز للاطلاع على جودة الإمكانيات والتجهيزات متعهداً بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المركز، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وفقآ للخطة الزمنية الموضوعة لتطوير المراكز الطبية والتخصصية.

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