اختتام المنتدى الليبي الاقتصادي الاستثماري في الرباط

تختتم اليوم أعمال المنتدى الليبي الاقتصادي الاستثماري الأول الذي ينظمه المغرب في مدينة الرباط بحضور ممثلين عن اثنتي عشرة دولة وأربعمئة مشارك مثلو مؤسسات من بينها وزارة التخطيط في حكومة الوفاق والاتحاد العام لغرف التجارة في ليبيا بالإضافة لرجال أعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للمنتدى المهدي عبد العاطي في تصريح لوسائل إعلام مغربية إن ليبيا تطمح لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب خاصة في الاستثمار العقاري بالإضافة لتطوير البنية التحتية مشيرا إلى إمكانية إقامة مؤتمرات ومنتديات أخرى بين البلدين لمتابعة الاتفاقيات الاقتصادية.

من جهته قال عمر مورو رئيس جمعية الغرف المغربية التجارية والصناعة والخدمات إن مؤسسات مالية عالمية تبحث بشكل جدي الاستثمار في ليبيا مبديا رغبة بلاده في توطيد العلاقات الاقتصادية.

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