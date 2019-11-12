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اختتام المنتدى الليبي الاقتصادي الاستثماري في الرباط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تختتم اليوم أعمال المنتدى الليبي الاقتصادي الاستثماري الأول الذي ينظمه المغرب في مدينة الرباط بحضور ممثلين عن اثنتي عشرة دولة وأربعمئة مشارك مثلو مؤسسات من بينها وزارة التخطيط في حكومة الوفاق والاتحاد العام لغرف التجارة في ليبيا بالإضافة لرجال أعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للمنتدى المهدي عبد العاطي في تصريح لوسائل إعلام مغربية إن ليبيا تطمح لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب خاصة في الاستثمار العقاري بالإضافة لتطوير البنية التحتية مشيرا إلى إمكانية إقامة مؤتمرات ومنتديات أخرى بين البلدين لمتابعة الاتفاقيات الاقتصادية.

من جهته قال عمر مورو رئيس جمعية الغرف المغربية التجارية والصناعة والخدمات إن مؤسسات مالية عالمية تبحث بشكل جدي الاستثمار في ليبيا مبديا رغبة بلاده في توطيد العلاقات الاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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