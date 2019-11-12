تعليم الوفاق يدرس منح درجات إضافية للطلبة الراسبين بالشهادة الثانوية

أخبار ليبيا24

تدرس وزارة التعليم في حكومة الوفاق إمكانية أضافة درجات إضافية للطلبة الراسبين في امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد أبوبكر، إن وزارة التعليم تدرس حاليا إمكانية أضافة من 20 إلى 25 درجة للطلبة الراسبين في الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت اجتماعًا يوم الأحد مع عدد من أولياء الأمور، استجابة لهم للاستماع لشكواهم وبحث مطالبهم المتعلقة بمنح فرصة استثنائية لطلاب الشهادة الثانوية.

وتابع وكيل الوزارة في لقاء على إحدى القنوات المحلية، أن الوزارة في الوقت الحالي ليس لديها الإمكانية لإعطاء فرصة لإقامة امتحان ثالث نظرا للظروف الراهنة.

وأوضح أبوبكر، أنه قد تواصل مع وزير التعليم المؤقت والمكلف حديثًا، الدكتور محمد العماري ووكيل الوزارة للتعليم العام المهندس عادل جمعة لبحث هذه المتطلبات.

ولفت إلى أن هناك فرصة لإمكانية أضافة درجات لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية.

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