«الأرصاد»: موجة برد وسط وغرب البلاد.. وأمطار على الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يشمل أغلب مناطق وسط وغرب البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، إلى فرصة هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من هذه الليلة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية غدا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية على مناطق «الخليج، وسهل بنغازي، والجبل الأخضر».

والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وتكون نهار اليوم جنوبية شرقية على باقي المناطق، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي، وبين 23 و31 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة وسبها، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط اليوم على غدامس والحمادة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و33 درجة مئوية.

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