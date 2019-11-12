منح درجات إضافية للراسبين بالشهادة الثانوية بتعليم الوفاق

طرابلس-العنوان كشف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد أبوبكر، أن الوزارة تدرس إمكانية منح درجات إضافية للطلبة الراسبين في امتحانات الشهادة الثانوية. وقال أبوبكر، إن الدرجات الممنوحة ستكون 20 إلى 25 درجة للطلبة الراسبين في الشهادة الثانوية، مشيرًا في مداخلة مع إحدى القنوات، إلى أن الوزارة أجرت اجتماعًا يوم الأحد مع عدد من أولياء …

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