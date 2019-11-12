رئيس الحكومة المغربية: سنواصل تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا

أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا، موضحًا أن بلاده تهدف إلى بناء منطقة مغاربية قوية سياسيًا واقتصاديًا.

وأضاف العثماني، في كلمة تلاها باسمه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بالمغرب، أمس الاثنين، خلال افتتاح المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية، أن بلاده لطالما تبني مواقف سليمة تهدف إلى بناء منطقة مغاربية قوية سياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أنها تعمل من أجل رفاهية شعوب المنطقة وازدهارها، حسبما ذكرت وكالة “هسبريس” المغربية.

وبدوره، أكد المهدي عبد العاطي، المدير التنفيذي للمنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة، أن هذا الحدث يؤكد متانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدان المغاربية وعمقها الاستراتيجي لليبيا.

وذكر عبد العاطي، في كلمة خلال افتتاح هذا المنتدى، أن اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي، يعزى إلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دعم ونجاح الحوار الليبي الذي انعقد في الصخيرات.

وأوضح أن ليبيا تعتزم، من خلال هذا الحدث، الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في تنمية الاستثمار، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية تُعد فاعلاً رئيسيًا في المنطقة المغاربية، كما تضطلع بدور رائد على مستوى القارة الإفريقية وتتمتع بعلاقات ممتازة مع العديد من دول العالم؛ بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية