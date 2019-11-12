السيسي إلى دولة الإمارات.. وليبيا القضية الأبرز

أفادت مصادر صحفية مصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غدٍ الأربعاء، للاجتماع مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب المصادر، فإن الملف الليبي سيكون من أبرز القضايا التي سيُناقشها السيسي خلال هذه الزيارة التي سيُجريها بعد لقاءات من المُنتظر أن يُجريها اليوم مع وفد روسي عسكري رفيع المستوى وصل في وقت متأخر أمس إلى القاهرة على رأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وسيشارك الوفد الروسي خلال زيارته للقاهرة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني لمناقشة جملة من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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