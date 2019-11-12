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السيسي إلى دولة الإمارات.. وليبيا القضية الأبرز

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مصادر صحفية مصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غدٍ الأربعاء، للاجتماع مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب المصادر، فإن الملف الليبي سيكون من أبرز القضايا التي سيُناقشها السيسي خلال هذه الزيارة التي سيُجريها بعد لقاءات من المُنتظر أن يُجريها اليوم مع وفد روسي عسكري رفيع المستوى وصل في وقت متأخر أمس إلى القاهرة على رأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وسيشارك الوفد الروسي خلال زيارته للقاهرة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني لمناقشة جملة من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اتمنى مبادرة مصرية لمؤتمر برلين تعتمد على الدعوة لجلسة تشاورية لكافة نواب مجلس النواب بالكامل بالمانيا وعرض خطة محددة للوصول لاتفاق يحظى بالاغلبية يستند على ثوابت تتفق مع الامر الواقع وهى اخلاء العاصمة من المليشيات وتسليم اسلحتها للجيش الوطنى المكلف من البرلمان .وان يتفق البرلمان على اختيار رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا وقائدا اعلى للجيش الوطنى وبعدها يتم التساور لاختيار رئيس وزراء توافقى يتميز بالنزاهة والكفاءة ويكلفه الرئيس المؤقت بتشكيل حكومة تحظى بثقة مجلس النواب فاذا تم الاتفاق يتم الانتقال الى مجلس النواب بطبرق او اى مكان اخر بليبيا فى جلسة رسمية تحت جماية قوات دولية لاصدار القرارات بصفة رسمية ووضع جدول زمنى للتطبيق برعاية دولية لاجراء انتخابات حرة رئاسية وبرلمانية

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