ضبط شاحنة مصرية حاولت تهريب بشر غربي طبرق

أخبار ليبيا24

تمكّن عناصر الأمن ببوابة وادي السهل بطبرق من ضبط عشرة مهاجرين مصريين مختبئين داخل شاحنة مصرية أثناء محاولتها التسلل بهم إلى الداخل الليبي.

وقال نقيب أيمن محمد فضيل آمر بوابة وادي السهل لأخبار ليبيا24 إن عناصر البوابة ضبطوا عشرة مهاجرين مصريين مختبئين داخل شاحنة مصرية تحمل ثلاجات قادمة من مدينة بنْها المصرية.

وأعرب آمر البوابة عن استغرابه من مرور الشاحنة على الجمارك المصرية والليبية، وكذلك كل النقاط التي مرت عليها، حتى تم ضبطها ببوابة وادي السهل غرب طبرق بـ 25 كيلومترا.

وأكد فضيل، أن الشاحنة تحمل عدد 105 ثلاجات وتم وضع فراشات وسط الحمولة بطريقة لا يمكن كشفها.

وأكد أن المهاجرين متفقين مع السائق بدفع 10 آلاف جنية مصري عن كل شخص لتهريبهم إلى ليبيا. وأعترف المهاجرين، أنهم مجموعتين مجموعة متجهة إلى بنغازي والأخرى إلى طرابلس.

وأضاف، أنه تم حجز الشاحنة وسيتم تحويل المهاجرين إلى الغرفة الأمنية، مؤكدًا أن أفراد البوابة قد عاملوا المهاجرين معاملة جيدة.

وتقع بوابة وادي السهل وادي غرب طبرق ولا يمكن اجتيازها وتعتبر من أهم البوابات في طبرق.

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