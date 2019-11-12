تايمز أوف مالطا: ليبيا تنفي الصفقة السرية بشأن المهاجرين ومالطا تؤكدها

لا تزال قضية الصفقة السرية بين مالطا وليبيا بخصوص اعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا تتصدر صفحات الصحف في مالطا.

وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا إنه بينما نفت السفارة الليبية في مالطا وجود صفقة سرية بين مالطا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لاعتراض القوارب التي تقل المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، أكدت حكومة فاليتا –عاصمة مالطا- وجود الصفقة.

وجرى الكشف عن الصفقة حصريًا بواسطة صنداي تايمز أوف مالطا وتم الإبلاغ عنها لاحقًا في وسائل الإعلام الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن السفارة الليبية قولها “إن السفارة الليبية في مالطا تنكر بشدة وجود مثل هذه الصفقات بين الحكومتين. ومع ذلك ، فإن الحكومتين تتعاونان بشكل تعاوني في مجال الهجرة غير الشرعية وأنشطة التهريب الأخرى عبر البحر المتوسط ، في إطار ترتيبات 5 + 5 و وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني “

وأضافت السفارة “بفضل هذا التعاون من جانب ليبيا مع مالطا وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى تم إنقاذ الآلاف من الأرواح البريئة خلال العقد الماضي”.

وترتيبات 5 + 5 هي اتفاقات تم التوصل إليها في اجتماعات بين خمسة من دول الاتحاد الأوروبي وخمسة من دول شمال إفريقيا.

تقارير الصفقة السرية

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا تفاوضت سراً على اتفاق مع ليبيا يرى أن القوات المسلحة لمالطة تنسق مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى الجزيرة وعادوا إلى الدولة الواقعة شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب.

تم إبرام اتفاقية “التعاون المتبادل” بين أعضاء القوات المسلحة المالطية وحرس السواحل الليبي، مع قيام المسؤول الحكومي نيفيل جافا بدور الوسيط.

وقال مصدر حكومي لصنداي تايمز “لقد توصلنا إلى ما يمكن أن نسميه التفاهم مع الليبيين. عندما تكون هناك سفينة تتجه نحو مياهنا تنسق القوات المسلحة المالطية مع الليبيين الذين يستقلونها ويعيدونهم إلى ليبيا قبل أن يدخلوا مياهنا ويصبحون مسؤوليتنا “.

وأضاف أنه لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ليبيا لكانت الجزيرة “تغرق في المهاجرين” الآن.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الاجتماعات الثنائية حول مختلف القطاعات تُعقد على أساس منتظم وأن مالطا تعمل دائمًا وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية السارية.

وتابع المتحدث “ينادي الاتحاد الأوروبي بنشاط لصالح الامتثال لتعليمات السلطات المختصة وضد عرقلة عمليات خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي والمدربين للمساعدة في دعم إدارة الهجرة ومكافحة التهريب”.

وأضاف المتحدث أن مناطق البحث والإنقاذ تشكل جزءًا من أعالي البحار حيث تملك الأصول العسكرية الأجنبية كل الحق في التحقيق في أي نشاط غير قانوني يغادر ساحلها.

وأكد المتحدث “في الأشهر الماضية استمرت مالطة في الترحيب على أساس إنساني بالمهاجرين وطالبي اللجوء، حتى عندما لا تكون ملزمة قانونًا بذلك بروح من التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى والتضامن مع المهاجرين”.

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