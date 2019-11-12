اشتباكات واسعة بعدد من المحاور جنوب طرابلس ونزوح لأهالي حي الزهور

قالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تسمع بمناطق واسعة جنوب العاصمة طرابلس .

وقالت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بمحور الخلاطات ومشروع الهضبة والخلة وعين زارة جنوب العاصمة.

وكانت قوات عملية بركان الغضب قد طالبت أهالي منطقة حي الزهور بمحور صلاح الدين بمغادرة منازلهم، وأشار شهود عيان إلى أن عائلات بالمنطقة بدأت النزوح وسط توقعات بإشتداد المعارك بالمنطقة.

وكان اللواء أحمد المسماري قد أفاد أن القوات المسلحة قامت بمطاردة مسلحي الوفاق من محيط مصنع اسمنت سوق الخميس مسيحل الى غرب مشروع الهيرة.

وأرتفعت وتيرة القتال بالمحاور مساء امس في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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