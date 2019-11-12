مؤسسة النفط تعلن إتمام التجارب التشغيلية للمرحلة الثانية من محطة حقل الفارغ بشركة الواحة

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إتمام التجارب التشغيلية لمحطة حقل الفارغ المرحلة الثانية من قبل شركة الواحة.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم يوم الجمعة الماضي الانتهاء من مرحلة اختبارات حسن الاداء النهائية بنجاح كما تمّ اختبار تشغيل جميع المعدات السطحية للمحطة ومنظومة تجميع الانابيب وضواغط إعادة ضخّ الغاز وضواغط شحن الغاز ومنظومات تصفية وتجفيف الغاز ومنظومة التحكم عن بعد وغيرها من المنظومات المساندة والتي أثبتت قدرتها وكفاءتها في إنتاج ما يقارب من 150 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف إلى جانب إنتاج ما يقارب من 10 الاف برميل من المكثفات في اليوم من سبع آبار.

وأضافت أنه سيتمّ ضخّ الغاز عبر انبوب بطول 110 كيلومتر إلى حقل انتصار (103أ) التابع لشركة الزويتينة للنفط ومنه الى شبكة الساحل بعد أن أكّدت التحاليل المختبرية جودته ومطابقته للمواصفات القياسية المطلوبة.

كما لفتت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إدخال البئر الثامن (ب ب-11) على خط الإنتاج مما سيضيف إنتاج 30 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي خمسة آلاف برميل من المكثفات يومياً بمجرد الانتهاء من إصلاح عطب التسرب الذي حدث في منظومة صمامات رأس البئر وتنظيف مكونات الغاز المنتج من البئر من الشوائب.

وعلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلاً: “بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للغاز بشكل عام تتمثل أهمية هذا المشروع في تغذية محطات توليد الكهرباء للمساهمة في فك أزمة نقص الكهرباء،إضافة إلى تغذية مصانع الميثانول ومصانع الأسمدة بمرسى البريقة.”

وتابع:”أتوجه باسم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للسيد احمد عمار رئيس لجنة ادارة شركة الواحة والفريق المكلف بإدارة هذا المشروع خصوصا بعد تمكنهم من حلحلة المشاكل والصعوبات التي واجهتهم. كما نتقدم بالتقدير لجهود إدارة شركتي كونوكو وهيس الأمريكيتين المشاركتين في المشروع”.

يُشار إلى أن مشروع تطوير حقل الفارغ المرحلة الثانية قد تعرض للتوقف الاضطراري عدة مرات عقب تدهور الاوضاع الامنية منذ عام 2011 مما تسبب في مغادرة المقاول للموقع لفترات طويلة عاد بعدها لاستئناف العمل ليتوقف من جديد بعد إعلان المقاول (جي و بي) عن إفلاسه في أواخر عام 2018 الامر الذي تطلّب الدخول في مفاوضات معقدة أسفرت في نهايتها عن اختيار مقاول بديل وافق على استئناف العمل الذي كاد أن يتوقف من جديد بسبب تردّي الاوضاع الامنية مرة أخرى في أبريل 2019.