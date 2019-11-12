إيطاليا تحذر من عواقب المواجهات المسلحة في ليبيا

حذر المجلس الاعلى للدفاع في إيطاليا من “عواقب أشد خطورة على الوضعين الاجتماعي والأمني في ليبيا” مع “استمرار المواجهة بين الفصائل المتحاربة” بين حكومة الوفاق وقوات الجيش.

وبينت وكالة “آكي” أن المجلس الأعلى للدفاع، الذي التئم مساء الاثنين في العاصمة روما، برئاسة رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، أشار إلى أنه بناء على تحليل للإجراءات الدبلوماسية الجارية ومواقف الجهات الفاعلة المحلية والدولية، هناك “حاجة للتغلب على القضايا الحرجة التي تمنع استئناف الحوار” بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مساء أمس على “الحاجة في ليبيا إلى وقف سريع لإطلاق النار” وأعلن كونتي أن إيطاليا وألمانيا “تعملان على ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية من مؤتمر برلين”، وقال “ستبذل كل جهد ممكن لتسريع تحقيق الاستقرار” في ليبيا.

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