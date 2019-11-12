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بعد احتدام الاشتباكات.. إجلاء مئات السودانيين من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية إجلاء 480 مواطنا من ليبيا بعد احتدام الاشتباكات في ضواحي العاصمة طرابلس الفترة الأخيرة.

وتم إجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا ضمن رحلات بتنسيق بين سفارة السودان في طرابلس ومنظمة الهجرة الدولية، وذلك بحسب ما صرحت به الوزارة لموقع “سودان تربيون”.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن “هذه الرحلة هي الخامسة التي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها السفارة لإجلاء السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس”.

يُذكر أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت أنها تعتزم ترحيل قرابة 10000 مهاجر غير قانوني من ليبيا، يحمل غالبيتهم الجنسيات الأفريقية، بحلول نهاية عام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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