حكومة الوفاق تقرر تخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين

أصدرت حكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء بنسبة 40% والمستشارين في كل مؤسسات الدولة بنسبة 30%.
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