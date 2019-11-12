اخبار ليبيا الان

حكومة الوفاق تقرر تخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء والمستشارين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدرت حكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتخفيض مرتبات الوزراء والوكلاء بنسبة 40‎%‎ والمستشارين في كل مؤسسات الدولة بنسبة 30‎%‎.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك