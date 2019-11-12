ورشة تدريبية في تونس حول القيادة الانتخابية

افتتحت صباح اليوم الأحد بالعاصمة التونسية تونس، ورشة العمل التدريبية حول “القيادة الانتخابية” لرؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات..

حيث حضر افتتاح الورشة، رئيس مجلس المفوضية، السيد/ د.عماد السايح، وكذلك السيد المدير العام بالمفوضية، والسَّادة رؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية..

وأوضحت المفوضية أن الورشة تأتي ضمن مجهوداتها للرفع من كفاءة موظفيها، وإكسابهم للخبرات في أساليب القيادة الانتخابية، والاستجابة السريعة للأزمات، وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة.

وتتناولالورشة عدداً من المحاور، منها التعريف بالقيادة الانتخابية، أساليب القيادة، كيفية الوقاية من الأزمات وطرق الاستجابة..

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