الإمداد الطبي يتسلم 25.000 حقنة من علاج اللشمانيا

تسلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي 25,000 حقنة من علاج اللشمانيا فرنسي المنشأ، وجرى تسليم 20,000 حقنة منها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فيما ظلت الكمية المتبقية كمخزون استراتيجي بمخازن الجهاز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الكمية الموردة تعد الأوفر على مدى كل السنوات ما يعني توفر العلاج للحالات المصابة بمرض اللشمانيا بنسبة 100% طيلة هذا الموسم.

وبحسب الإحصائيات المتعلقة بمرض اللشمانيا في ليبيا فقد جرى تسجيل الإصابات (سنة 2000 – 7 إصابات) (سنة 2001 – 436 إصابة) (سنة 2002 – 302 إصابة) (سنة 2003 – 285 إصابة) (سنة 2004 – 466 إصابة) (سنة 2005 – 2341 إصابة) (سنة 2006 – 1877 إصابة) (سنة 2007 – 2306 إصابة) (سنة 2008 – 1036 إصابة) (سنة 2009 – 1114 إصابة) (سنة 2010 – 893 إصابة).

(سنة 2011 – 184 إصابة) (سنة 2012 – 469 إصابة) (سنة 2013 – 408 إصابة) (سنة 2014 – 432 إصابة)(سنة 2015 – 1056 إصابة) (سنة 2016 – 816 إصابة)

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