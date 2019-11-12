المفوضية الأوروبية: ليبيا ليست مرفأ آمن للمهاجرين

ليبيا – نفت الناطقة بإسم المفوضية الاوروبية مينا أندرييفا وصف ليبيا بـ”المرفأ الآمن” لإنزال المهاجرين المنقذين بمياه المتوسط وذلك في معرض ردها على سؤال حول إتفاقية سرية مزعومة بين السلطات المالطية وحكومة الوفاق تقتضي بإعتراض عناصر خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين المتوجهة إلى مالطا وإعادتها إلى ليبيا.

أندرييفا وفي تصريحات خاصة لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الاثنين قالت :”لقد رأينا التقارير ولكن لا نمتلك تفاصيل بشأنها وبالتالي ليس لدينا أي تعليق على هذا الموضوع”.

وأردفت الناطقة بإسم المفوضية الأوروبية :”لا يمكنني التعليق على شيء لم يتم تأكيده ينبغي توجيه السؤال إلى مالطا”.

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