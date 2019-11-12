بلدية زليتن: نستغرب رفض محافظ المصرف المركزي توريد حافلات للمدينة

أعرب عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي عن استغرابه من رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي توريد عدد 31 حافلة للنقل الجماعي للبلدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية زليتن أن محافظ مصرف ليبيا المركزي وافق على توريد عدد 31 حافلة للنقل الجماعي للبلديةرغم موافقة رئيس المجلس الرئاسي وقرار المجلس الرئاسي رقم 1693 لسنة 2018م بالموافقة على تأسيس شركة للنقل الجماعي

وأشار عميد البلدية إلى أن بلدية زليتن من أول البلديات التي قدمت عرضها بخصوص توريد حافلات للنقل الجماعي في ظل تزايد الكثافة السكانية التي تصل إلى ما يقارب الـ300 ألف نسمة وصعوبة تنقل الطلبة داخل البلدية إلى كلياتهم ومدارسهم.

وأوضحت البلدية الذكر أنه قد تم تأسيس شركة للنقل الجماعي وتم تحديد محطة الحافلات الرئيسية وخطوط النقل لمختلف مناطق البلدية .

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