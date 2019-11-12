معيتيق يناقش مع مسؤول أممي الاستراتيجة التي يتم من خلالها التعامل مع ملف النازحين

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاثنين إجتماعاً مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو حول ملف النازحين والاستراتيجة التي يتم من خلالها التعامل مع الملف.

معيتيق أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أهمية العمل التي تقوم به اللجنة العليا للنازحين بوضعها الآليات اللازمة لمعالجة ملف النازحين بالكامل وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.

وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع البعثة الأممية لوضع استراتيجية للتعامل مع ملف النازحين وحلحلته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية