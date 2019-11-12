داخلية المؤقتة تحتفل بتخريج دفعة جديدة

أخبار ليبيا24

احتفل اليوم في بنغازي بتخريج الدفعة 64-65 من معهد تدريب الشرطة، وذلك في إطار تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا.

وحضر مراسم الاحتفال، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتةالمستشار إبراهيم بوشناف ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، ومدير مديرية أمن بنغازي، العقيد عادل عبدالعزيز، وعدد من القيادات الأمنية والمسوؤلين بالحكومة المؤقتة.

وجرى خلال الاحتفال عروض للكراديس والعمليات القتالية، للخريجين المُنسبين إلى منفذ ميناء بنغازي البحري والمرور والتفتيش والمتابعة ومديرية أمن الأبيار.

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