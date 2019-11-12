تعليم الوفاق: ندرس إمكانية إضافة من 20 إلى 25 درجة لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية

ليبيا – قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق محمد أبوبكر أن وزارة التعليم تدرس حاليا إمكانية إضافة من 20 إلى 25 درجة لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية.

أبو بكر أشار خلال مداخلة هاتفية في نشرة “المواطن نيوز” عبر فضائية سلام أمس الاثنين إلى أنه عقد اجتماع يوم الأحد الماضي مع عدد من أولياء الأمور استجابة لهم للاستماع لشكواهم وبحث مطالبهم المتعلقة بمنح فرصة استثنائية لطلاب الشهادة الثانوية.

وتابع أن الوزارة في الوقت الحالي ليس لديها الامكانية لاعطاء فرصة لاقامة إمتحان ثالث نظرا للظروف الراهنة، مبيناً أنه قد تواصل مع وزير التعليم محمد العماري ووكيل الوزارة للتعليم العام عادل جمعة لبحث هذه المتطلبات.

وكيل وزارة التعليم لفت إلى أن هناك فرصة لامكانية إضافة درجات لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية.