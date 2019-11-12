مواصلات المؤقتة تتابع الدراسات الموضوعة لصيانة بعض الجسور

ليبيا – أصدر نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات ورئيس الوزراء المكلف عبدالرحمن الأحيرش تعليماته بالإسراع في إنهاء الدراسات اللازمة لصيانة بعض الجسور الحيوية بالمنطقة الشرقية.

تعليمات الأحيرش جاءت خلال اجتماع عقده أمس الإثنين في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبد القادر بحضور مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

وناقش الاجتماع الآلية الموضوعة والشركات التي تم تكليفها لوضع الدراسات اللازمة لصيانة جسر”درنة،الباكور،وادي الكوف”.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات تعليماته بضرورة التعجيل بإنها الإجراءات للبدء الفعلي في صيانة هذه الجسور لضمان السلامة ولما تمثله هذه الجسور من أهمية نظرا لوقوعها في مكان حيوي.

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