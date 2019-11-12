ميركل: خفر السواحل الليبي لايفي دائما بالمعايير فيما يخص عمليات إنقاذ المهاجرين

ليبيا – قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن خفر السواحل الليبي لايفي دائما بالمعايير فيما يخص عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ميركل أوضحت خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في روما أمس الاثنين وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا”الإيطالية أن التعاون المثير للجدل مع خفر السواحل الليبي في إنقاذ المهاجرين يحتاج إلى تحسين.

وأشارت ميركل إلى أن تدريب الليبيين له أهمية كبيرة،موضحة أن الأمر يتعلق بمعايير معقولة لا توجد في كل مكان في ليبيا،مؤكدة في الوقت ذاته أنه من المهم أن تتحسن الأمور على الأرض وأن اللاجئين لا يتعرضوا للخطر.

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