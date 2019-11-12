قوات الوفاق تؤكد استمرار المعارك على تخوم العاصمة

أخبار ليبيا24

قال آمر غرفة السيطرة بقوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، علي بوزيان، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات لازالت متواصلة في محوري اليرموك وصلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

وتأتي هذا التصريح لبوزيان، في وقت أكد فيه شهود عيان وجود قصف مدفعي في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات مدفعية قوية جدًا اليوم الثلاثاء في محيط مطار طرابلس الدولي، في إشارة إلى تواصل المعارك بين الجيش والمجموعات المسلحة لحكومة الوفاق.

من جهته، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن وحدات الجيش الوطني تمكنت من دحر المجموعات المسلحة في محور الطويشة وتكبدها خسائر فادحة.

وكان مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة قد أكد، يوم الإثنين، أن مدفعية القوات المسلحة تتعامل بدقة مع عدد نقاط الجماعات المسلحة، في مختلف محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

كما أكد، المنذر الخرطوش، إلى أن سلاح الجو مستمر في دك مواقع تخزين الذخائر ومناطق تستخدم لتمركز الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24