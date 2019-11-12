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كونتي : إيطاليا وألمانيا تعملان على إنجاح مؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن إيطاليا وألمانيا تعملان معا من أجل ضمان نتيجة إيجابية لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، المزمع عقده قبل نهاية العام .

كونتي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في روما، وفقا لوكالة نوفا الإيطالية، قال إنهم مقتنعون تماما بالتزام متماسك وصادق من جانب المجتمع الدولي، للعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في مؤتمر برلين.

وشدد كونتي على أنه لا يمكن للخيار العسكري أن يضمن أي حل مستدام في ليبيا، داعيا إلى ضرورة بذل كل جهد ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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