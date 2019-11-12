بالصور.. اكتشاف أثري جديد تحت الماء بسوسة

سوسة-العنوان أعلنت مصلحة الآثار الليبية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف أثري جديد تم العثور عليه تحت الماء بمدينة سوسة شرقي ليبيا. وكشفت المصلحة، أن فريق مركز الآثار البحرية عثّر على قطع أثرية مهمة وقام باستخراجها بعد توثيقها وتصويرها تحت الماء. وأوضحت المصلحة أن القطع الأثرية التي تم العثور عليها، هي: “نقش على عمود من الرخام الأسود، …
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صحيفة العنوان الليبية
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