أصوات مدفعية قوية بمحور مطار طرابلس الدولي

طرابلس-العنوان قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات مدفعية قوية جدًا اليوم الثلاثاء في محيط مطار طرابلس الدولي، في إشارة إلى تواصل المعارك بين القوات المسلحة والمجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق. وأكد مسؤول الإعلام باللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة يوم الإثنين، أن مدفعية القوات المسلحة تتعامل بدقة مع عدد نقاط الجماعات المسلحة، في مختلف محاور …

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