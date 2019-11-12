لجنة التحضير لإنتخابات البلديات تعلن جاهزيتها

قال رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع في كلمة مقتضبة، أن لجنة التحضير للانتخابات المقبلة على مستوى البلديات التابعة للحكومة الليبية المؤقتة في كامل جاهزيتها.

وتطرق رئيس اللجنة في كلمته اليوم لاجتماع اللجنة السابق يوم 6 نوفمبر الجاري، بمقر رئاسة الوزراء بمنطقة قرنادة، حيث اعطى رئيس مجلس الوزراء الإذن للجنة للبدء في الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع أن اللجنة على أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات رئيس الوزراء و وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة لتحديد البلديات المستهدفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا