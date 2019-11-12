صحة الوفاق: إصابة 84 شخصا جراء الألعاب النارية بالمولد النبوي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن إصابة 84 شخصا خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، جراء استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي الشريف.

وأوضحت الوزارة على صفحتها في “فيسبوك” أمس الإثنين، أن مستشفى العيون بطرابلس استقبل 23 حالة غادر منها 15، فيما دخل قسم الإيواء 4 حالات، تتراوح أعمارهم بين سنة وحتى 41 سنة، مشيرة إلى أن 19 حالة منها تحت سن 18 عاما، بينما استقبل مستشفى غريان التعليمي 12 حالة مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

وقالت الوزارة، إن مستشفى براك العام وصلت إليه حالة واحدة مصابة بحروق من الدرجة الأولى، فيما استقبل مستشفى زليتن التعليمي خمس حالات كلها مصابة بحروق من الدرجة الأولى عدا واحدة مصابة بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين جرى تحويلها إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

وفي مصراتة، استقبل المركز الطبي 20 حالة مصابة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية، وأُجريت عمليتان جراحيتان طارئتان لطفلين بعد إصابتهما، وجرى بتر إصبع لأحدها، كما جرى تحويل طفل مصاب بنسبة حروق تجاوزت 65% إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

واستقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس 23 حالة مصابة بحروق وجروح من الدرجتين الأولى والثانية، منها حالة بتر جزئي للسبابة والإبهام باليد اليمني، وحالتا بتر لأطراف الأصابع، إضافة إلى حالة حروق لطفل يقل عمره عن 3 سنوات، جرى تحويله من مركز مصراتة الطبي ودخل قسم العناية الفائقة.

ونوهت وزارة الصحة بالحكومة الوفاق، إلى أن مستشفيي غدامس العام والزنتان لم يستقبلا أي حالات مصابة جراء استخدام الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي.

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