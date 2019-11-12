مباحثات مصرية أممية بشأن الأزمة الليبية

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، بمقر الوزارة في القاهرة، لبحث آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية.

وسيناقش وزير الخارجية المصري مع المبعوث الأممي الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري، وذلك بحسب ما أعلنته الخارجية المصرية في بيان لها أمس.

وأضاف بيان الوزارة أن سامح شكري سيعرض لغسان سلامة الجهود التي تبذلها بلاده في سبيل إنهاء الصراع المشتعل في ليبيا.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر صحفية مصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غدٍ الأربعاء، للاجتماع مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

وبحسب المصادر، فإن الملف الليبي سيكون من أبرز القضايا التي سيُناقشها السيسي خلال هذه الزيارة التي سيُجريها بعد لقاءات من المُنتظر أن يُجريها اليوم مع وفد روسي عسكري رفيع المستوى وصل في وقت متأخر أمس إلى القاهرة على رأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

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