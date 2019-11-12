إدارة مطار بنينا الدولي تعلن تعليق الاعتصام

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي اليوم الثلاثاء تعليق اعتصام الإدارة وكافة أقسامها و العودة للعمل اعتبارا من اليوم.

وأوضحت الإدارة أن تعليق الاعتصام جاء بناء على زيارة اللجنة المشكلة من رئيس مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة والوعود التي قدمت بخصوص حلحلة المشاكل والمطالب.

وكان موظفي مطار بنينا الدولي أعلنوا تعليق العمل في جميع الأقسام العاملة في المطار والتابعة لإدارة مطار بنينا الدولي ابتداء من يوم أمس الإثنين.

وأوضح موظفي إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لهم نشر على الحساب الرسمي لإدارة المطار على “فيسبوك” أن هذه الخطوة جاءت بعد عدم استجابة الجهات الرسمية لمطالب موظفي الإدارة.

يشار إلى أن موظفي إدارة مطار بنينا الدولي طالبوا القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدخل في حفظ الأمن ومنع التجاوزات والخروقات الأمنية داخل المطار.

وأكد موظفي إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لهم أن الخروقات الأمنية التي حدثت في المطار موثقة لديهم بالصور والفيديوهات.

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