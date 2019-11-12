وصول أدوية ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية سبها

استقبلت إدارة الخدمات الصحية سبها، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة.

وصرح مدير الإدارة، عبدالجليل خضري، بأن جهاز الإمداد الطبي فزان سيتسلم الشحنة التي ستوزع على المستشفيات والمراكز والخدمات الصحية بالبلديات الجنوبية، حسب بيان منشور على صفحة بلدية سبها، في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن إدارة الخدمات الصحية سبها تسلمت خلال المدة الماضية أجهزة طبية حديثة، وقد تابعت توزيعها على جميع الوحدات الصحية التابعة لها.

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