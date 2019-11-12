«الرقابة الإدارية» توقف 9581 موظفا عن العمل بسبب الازدواج الوظيفي

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، وقف 9581 موظفا عن العمل، ممن ثبت عليهم الازدواج الوظيفي في صرف المرتبات.

وصدر القرار اليوم الثلاثاء، عن اللجنة المشكلة من الهيئة لمتابعة حالات الازدواج في صرف المرتبات من الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي في البيضاء، حسب بيان الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأرسلت الهيئة إلى مجلس النواب خطابين بنص القرار، الأول مرفق به قرص مدمج يتضمن 8848 موظفًا، والثاني معه قرص آخر يحوي أسماء 733 موظفًا.

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