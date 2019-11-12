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«الرقابة الإدارية» توقف 9581 موظفا عن العمل بسبب الازدواج الوظيفي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، وقف 9581 موظفا عن العمل، ممن ثبت عليهم الازدواج الوظيفي في صرف المرتبات.

وصدر القرار اليوم الثلاثاء، عن اللجنة المشكلة من الهيئة لمتابعة حالات الازدواج في صرف المرتبات من الخزانة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي في البيضاء، حسب بيان الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأرسلت الهيئة إلى مجلس النواب خطابين بنص القرار، الأول مرفق به قرص مدمج يتضمن 8848 موظفًا، والثاني معه قرص آخر يحوي أسماء 733 موظفًا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بصراحة في نقطة لازم توضيحها .
    لو ان في تقدم في الانتاج الوظيفي عاىًمستوى القطاع او المؤسسة اًو الشركة – فلا ارى أب مانع في الازدواج الوظيفي – حيث ان عجلة الانتاج في تقدم بطيء ويوجد نقص في الخبرات – وكذلك يوجد رفع في المعيشة الاقتصادية ولا تتناسب مع المعاشات او المرتبات المستحقة وظيفيا – وهذا سبب من أسباب التعدد الوظيفي مراعاة الى ان متوسط عدد الاسرة في ليبيا يتراوح ما بين 3 – 15 فرد للاسرة الواحدة .
    او محاولة وضع قانون الاكتفاء الذاتي وحصر التعداد السكاني للبلديات والمناطق – ومعرفة كيفية توزيع الاعمال والمعاشات بسمل يتناسب مع الوضع الاقتصادي – يوجد شباب في مقتبل العمر وعمر الزواج – وبوجد مخالفات من بعض السماسرة في رفع الأسعار – وتؤكد تدخلات من دول الجوار في الشءون الداخلية الليبية – اعتقد ان الليبيين لم يتدخلوا في اي نظام دولة اخرى مجاورة . وهذا تعدي على الامن الوطني .

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