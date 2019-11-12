العليا للانتخابات تناقش عمل وحدة دعم المرأة وبرامج عملها

عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اجتماع ضم وحدة دعم المرأة بالمفوضية، وعددا من الصحفيات والإعلاميات، تناول دور الوحدة والمهام المنوطة بها، إلى جانب الشراكة مع الصحافة والإعلام، وذلك من أجل التوعية المجتمعية وخاصة للمرأة، وصولا بها إلى ممارسة حقها الانتخابي.

وحسب المفوضية، فقد حضر الاجتماع مدير إدارة التوعية والعلاقات بالمفوضية، ومسؤولة وحدة دعم المرأة بالإدارة، التي أعطت شرحا وافيا عن ماهية الوحدة، والدور المنوط بها، وبرامج عملها في سبيل إنجاز الأهداف المنشأة لأجلها.

هذا وتمت خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط التي تؤسس لتعاون ومشاركة بناءة، هدفها الرفع من مستوى وعي النساء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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