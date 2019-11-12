إيطاليا تؤكد تعاونها مع ألمانيا لإنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

حذر المجلس الأعلى للدفاع في إيطاليا، من عواقب أشد خطورة على الوضعين الاجتماعي والأمني ​​في ليبيا، مع استمرار المواجهات بين الفصائل المتحاربة في البلاد.

وقال المجلس بعد لقائه أمس الإثنين في العاصمة روما برئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، إنه “بناء على تحليل للإجراءات الدبلوماسية الجارية ومواقف الجهات الفاعلة المحلية والدولية، هناك حاجة للتغلب على القضايا الحرجة التي تمنع استئناف الحوار بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا”.

وقد اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس في روما، وأكدا خلال مؤتمر صحفي مشترك على “الحاجة في ليبيا إلى وقف سريع لإطلاق النار”، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأعلن كونتي، أن إيطاليا وألمانيا تعملان على ضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية من مؤتمر برلين، مؤكدا بذل كل جهدهم ممكنة لتسريع تحقيق الاستقرار في ليبيا، على حد قوله.

وتسعى برلين إلى احتضان مؤتمرا دوليا الشهر المقبل حول ليبيا بمشاركة معظم الأطراف الدولية الفعالة، وذلك لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

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