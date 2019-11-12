السراج يتعهد بتذليل الصعوبات أمام قطاع النفط

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد مقر المجلس بالعاصمة طرابلس بحث الوضع العام لقطاع النفط والغاز، وخطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، كما تم استعراض ما تم إنجازه في قطاع الغاز، حيث بدء حقل الفارغ المرحلة الثانية من الإنتاج كما جرى خلال اللقاء بحث الصعوبات التي تواجه قطاع النفط والغاز .

وأكد السراج على تذليل هذه الصعوبات دعما للاقتصاد الوطني الذي يعد النفط شريانه الرئيسي ،وتطرق اللقاء للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

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