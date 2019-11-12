انطلاق كرنفال ليبيا تحت راية السلام في بنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات كرنفال ليبيا تحت راية السلام والتي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة من مختلف المناطق الليبية بهدف نشر ثقافة السلام والمحبة بين الليبيين.

وانطلق الكرنفال ليجوب شوارع بنغازي معبرا عن حبه لليبيا وأهلها من ميدان الشجرة التي كانت نقطة البداية نحو ساحة فندق تيبستي وبمشاركة واسعة من مختلف الفئات التي شكلت لوحة عنوانها كرنفال ليبيا تحت راية السلام بهدف جمع كافة ثقافات المدن والمناطق تحت شعار واحد هو وحدة التراب الليبي والعيش في سلام.

وتتضمن أيام الكرنفال أنشطة مختلفة تمثلت في معارض للفنون التراثية وبرامج ترفيهية للأطفال بحضور عدد من الفنانين والأدباء والكتاب والمسؤولين، في مبادرة تعبر عن مدى صدق الليبيين في البحث عن كلمة تجمعهم على تراب واحد ليرفعوا شعار المحبة والسلام والترابط والتآزر كأخوة تجمعهم الهوية والثقافة من غير نزاعات ولا تصدعات ولا انقسامات.

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