شكري يؤكد لسلامة على مُحددات الموقف المصري بشأن التسوية الشاملة في ليبيا

جدد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري خلال لقائه اليوم الإثنين في القاهرة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التأكيد على محددات الموقف المصري بشأن التسوية السياسية الشاملة للأزمة في ليبيا، بحسب الناطق باسم الوزارة المستشار أحمد حافظ.

وقال حافظ في تصريح نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء شكري وسلامة خصص لمناقشة وبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة في ليبيا.

وأضاف أن الوزير شكري تناول خلال اللقاء «مُحددات الموقف المصري اتصالاً بضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحفظ وحدة الشقيقة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية، ويُساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية، وصولاً إلى تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته».

وأوضح المستشار أحمد حافظ أن اللقاء تضمن كذلك التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن مسار التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده مع الأطراف الليبية والإقليمية في هذا الصدد، مُثمناً الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

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