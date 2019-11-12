افتتاح ورشة عمل حول القيادة الانتخابية في تونس

افتتحت بالعاصمة التونسية يوم الأحد، ورشة العمل التدريبية حول القيادة الانتخابية لرؤساء مكاتب الإدارات الانتخابية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحت إشراف المفوضية، وبتنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وبدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الورشة التي تهدف إلى الرفع من كفاءة موظفيها، وإكسابهم الخبرات في أساليب القيادة الانتخابية، والاستجابة السريعة للأزمات، وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة، عرفت حضور رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، وعدد من المسؤولين.

هذا وستتناول الورشة عددا من المحاور، منها التعريف بالقيادة الانتخابية، وأساليب القيادة، وكيفية الوقاية من الأزمات، وطرق الاستجابة.

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