اليونيسف: حماية الطفل في ليبيا من أهم أولوياتنا

أكد رئيس منظمة اليونيسيف عبد الرحمن الغندور أن تطوير وتعزيز حماية الأطفال في ليبيا من أهم أولويات منظمة.

وقال الغندور خلال انطلاق ورشة عمل حول خطة العمل لوحدة حماية الأسرة والطفل إن تطوير وتعزيز حماية الأطفال في ليبيا من أهم أولويات منظمة اليونيسيف إيمانا منها ببناء نظم عدالة شاملة توفر حماية أكثر وأفضل لكافة أطفال ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ورشة العمل التي انطلقت بمدينة الحمامات التونسية اليوم الثلاثاء بالتعاون بين منظمة اليونيسيف ومكتب حماية الطفل والاسرة بوزارة الداخلية تتواصل لثلاثة أيام.

وتهدف ورشة العمل إلى وضع خطة طويلة المدى لتطوير وحدات الأسرة والطفل في ليبيا دعماً لتنفيذ قرار وزير الداخلية بهذا الصدد.

وحضر فعاليات الورشة رئيس منظمة اليونيسيف عبد الرحمن الغندور ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بوزارة الداخلية مقدم زينب مهذب وعدد من أعضاء المكتب وعدد من رؤساء أقسام مكتب حماية الطفل والأسرة التابع لمكتب وزير الداخلية.

من جهتها أعطت المختصة والمهتمة بشؤون الطفل والأسرة بمنظمة اليونيسيف سيما روس شرحاً مفصلا حول بنود وجدول أعمال هذه الورشة التي ستخرج بتوصيات ومخرجات قابلة للنقاش والتنفيذ.

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