تعليم الوفاق تلغي قرار ايقاف مرتبات أكثر من 152 شخصا

أصدر وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد قرارا يقضي بوقف العمل بالقرار رقم 1127 لسنة 2019 بشأن إيقاف مرتبات عاملين إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية من الدراسة والتحقق من كافة الإجراءات والآثار المترتبة عليه.

وبحسب القرار رقم 1153 لسنة 2019 فإنه يعمل به من تاريخ صدوره ويتوجب على الجهات المعنية التنفيذ.

وكان وزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل أصدر القرار رقم 1127 لسنة 2019 القاضي بإيقاف مرتبات مائة وإثنين وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون عاملا بدعوى أنهم يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي ديوان مراقبات التعليم بالبلديات.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا